شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال مشروعات الصرف الصحي بريف الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محمد عبدالفتاح أدم سكرتير عام محافظة الأقصر، برفقة إبراهيم نصر رئيس مركز ومدينة اسنا والعميد محمد يحي رئيس الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مركز إسنا ضمن مبادرة حياة كريمة .

واستهل عبدالفتاح الجولة بتفقد أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار محطة الصرف الصحي بقرية الكلابية التابعة لمجلس قروى الحلة والتي سيتم ربطها على محطة رفع الكلابية. وخلال الجولة التقى السكرتير العام بالمواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم للعمل بهذا المشروع لحماية منازلهم من خطر المياه الجوفية والذي كان حلما بالنسبة لهم موجهين الشكر لرئيس الجمهورية.

وتم استكمال الجولة بتفقد الأعمال الجاري لإنشاء جناح جديد بمدرسة النجوع قبلي الإعدادية والذي سيتم إقامته من خمس طوابق ليضم فصول دراسية ومكاتب إدارية، وتفقد أعمال الصرف الصحي وخطوط مياه الشرب بقرية النجوع والجاري العمل بهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وتم استكمال الجولة بتفقد أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار محطة الصرف الصحي بالنمسا والتي سيتم ربطها على محطة رفع النمسا ضمن مبادرة حياة كريمة .

وشدد سكرتير عام الأقصر، على الشركات المنفذة بتكثيف العمل والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإنهاء كافة الاعمال، مؤكدا بأنه تم تحديد متطلبات جميع القرى في كافة القطاعات الخدمية والتي تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وسيتم تنفيذها خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الاعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة» وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة في مبادرة حياة كريمة .