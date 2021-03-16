شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال مشروعات الصرف الصحي بريف الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد محمد عبدالفتاح أدم سكرتير عام محافظة الأقصر، برفقة إبراهيم نصر رئيس مركز ومدينة اسنا والعميد محمد يحي رئيس الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مركز إسنا ضمن مبادرة حياة كريمة .
واستهل عبدالفتاح الجولة بتفقد أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار محطة الصرف الصحي بقرية الكلابية التابعة لمجلس قروى الحلة والتي سيتم ربطها على محطة رفع الكلابية. وخلال الجولة التقى السكرتير العام بالمواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم للعمل بهذا المشروع لحماية منازلهم من خطر المياه الجوفية والذي كان حلما بالنسبة لهم موجهين الشكر لرئيس الجمهورية.
وتم استكمال الجولة بتفقد الأعمال الجاري لإنشاء جناح جديد بمدرسة النجوع قبلي الإعدادية والذي سيتم إقامته من خمس طوابق ليضم فصول دراسية ومكاتب إدارية، وتفقد أعمال الصرف الصحي وخطوط مياه الشرب بقرية النجوع والجاري العمل بهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .
وتم استكمال الجولة بتفقد أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار محطة الصرف الصحي بالنمسا والتي سيتم ربطها على محطة رفع النمسا ضمن مبادرة حياة كريمة .
وشدد سكرتير عام الأقصر، على الشركات المنفذة بتكثيف العمل والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإنهاء كافة الاعمال، مؤكدا بأنه تم تحديد متطلبات جميع القرى في كافة القطاعات الخدمية والتي تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وسيتم تنفيذها خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الاعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة» وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة في مبادرة حياة كريمة .
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