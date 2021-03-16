شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 25 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث التموين في أسوان، اليوم الثلاثاء، حملاتها اليومية لضبط الأسواق والسلع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتمكنت من ضبط 25 قضية تموينية متنوعة.

أسفرت الحملات عن ضبط 4 قصية مخابز بلدي، و3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص، و8 عدم إعلان عن الأسعار، و10 عدم حمل شهادة صحية.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وتمت إحالتها إلى النيابة المختصة.