شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 21 شيشة وتحرير 18 محضرا إداريا بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة، شملت المرور على شوارع المدينة والقرى وخلال الحملة تم المرور على المقاهي وتم ضبط ٢١ شيشة .
كما أسفرت مجهودات الحملة عن تحرير ٩ محاضر إشغال طريق، وعدد ه محاضر بائع متجول، وعدد ٥ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ١٨ إزالة إدارية، تحرير ٣ محاضر وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا .
وشارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي، وقسم الإشغالات بالمركز .
وذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين .
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