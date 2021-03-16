شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 21 شيشة وتحرير 18 محضرا إداريا بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة، شملت المرور على شوارع المدينة والقرى وخلال الحملة تم المرور على المقاهي وتم ضبط ٢١ شيشة .

كما أسفرت مجهودات الحملة عن تحرير ٩ محاضر إشغال طريق، وعدد ه محاضر بائع متجول، وعدد ٥ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ١٨ إزالة إدارية، تحرير ٣ محاضر وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا .

وشارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي، وقسم الإشغالات بالمركز .

وذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين .