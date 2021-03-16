شكرا لقرائتكم خبر عن استعداداً لشهر رمضان.. محافظ البحر الأحمر يوجه بمراقبة الأسواق وتوفير السلع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، المجلس التنفيذي الشهري للمحافظة، بضرورة تكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على الأسواق والمخابز وتوفير السلع الغذائية والتمونية بالمنافذ، والرقابة على منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية، والمرور على المطاعم ومحلات بيع الأطعمة وتحرير محاضر للمخالفين، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطرى، والشئون الصحية، ومباحث التموين.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة الدكتور تامر مرعي، برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمراكز لإستقبال حالات الطوارئ، وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، والتأكد من توافر سيارات الإسعاف بالأعداد الكافية من خلال مرفق الإسعاف، مؤكداً على تأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وغير ذلك، موجهاً الحماية المدنية باتخاذ أقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات وأفراد الحماية المدنية.