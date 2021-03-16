شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 500 متر في حملة نظافة بشارعي التليفزيون والذهبي بالبياضية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، بأنه في اطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل، قامت رئاسة مدينة البياضية بحملة نظافة بشارع التليفزيون وشارع الذهبي.
كما قامت ادارة النظافة والتجميل برفع ٥٠٠ متر من ناتج تقليم الأشجار ورفع المخلفات من على جانبى الطريق، كما تم تقليم الأشجار في طريق امتداد شارع التليفزيون على طول الطريق ورفع ناتج التقليم. قاد الحمله طه ابو القاسم مدير النظافه والتجميل بالمدينة.
كما تابع محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، أعمال إزالة كشك بدون ترخيص بجانب شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث قامت إدارة الإشغالات بمدينة البياضية تحت إشراف محمد بدوي مدير الإدارة، وصلاح سعدي مشرف المتابعة، برفع وإزالة كشك بدون ترخيص على مساحة ٣٠ متر .
يأتى ذلك في إطار جهود مركز البياضية المستمرة لإزالة الاشغالات والتعديات وتطبيق القانون بكل حسم لإعادة الانضباط إلى كافة مناطق وشوارع المدينة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954