شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 500 متر في حملة نظافة بشارعي التليفزيون والذهبي بالبياضية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، بأنه في اطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل، قامت رئاسة مدينة البياضية بحملة نظافة بشارع التليفزيون وشارع الذهبي.

كما قامت ادارة النظافة والتجميل برفع ٥٠٠ متر من ناتج تقليم الأشجار ورفع المخلفات من على جانبى الطريق، كما تم تقليم الأشجار في طريق امتداد شارع التليفزيون على طول الطريق ورفع ناتج التقليم. قاد الحمله طه ابو القاسم مدير النظافه والتجميل بالمدينة.

كما تابع محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، أعمال إزالة كشك بدون ترخيص بجانب شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث قامت إدارة الإشغالات بمدينة البياضية تحت إشراف محمد بدوي مدير الإدارة، وصلاح سعدي مشرف المتابعة، برفع وإزالة كشك بدون ترخيص على مساحة ٣٠ متر .

يأتى ذلك في إطار جهود مركز البياضية المستمرة لإزالة الاشغالات والتعديات وتطبيق القانون بكل حسم لإعادة الانضباط إلى كافة مناطق وشوارع المدينة.