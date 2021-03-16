شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد ترد على نائب كفر الشيخ: مكتب دمرور يعمل بكامل كفاءته ويقدم جميع الخدمات للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردت الهيئة القومية للبريد على تصريح نائب كفر الشيخ محمد عبدالحميد هاشم خلال إحدى جلسات مجلس النواب، بخصوص أن وزير الاتصالات أغلق مكتب بريد بكفر الشيخ بسبب انتقاد النائب له، قائلة: «ليس له أساس من الصحة».

وقالت إنه تم الاتصال بالنائب محمد عبدالحميد هاشم نائب كفر الشيخ للاستفسار عن المكتب المشار إليه وذكر أن اسم المكتب دمرور بمحافظة كفر الشيخ وبالبحث تبين أن المكتب يعمل بكامل كفاءته ويقدم جميع الخدمات للمواطنين ولم يتم غلقه كما أشاع النائب.

وأضافت الهيئة القومية للبريد: «كما تم الرجوع إلى تصريحات النائب محمد عبدالحميد هاشم نائب كفر الشيخ خلال جلسة عرض بيان إنجازات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشعب فتبين أنه تحدث عن مكتب بريد شالما بمحافظة كفر الشيخ، لذا نود أن نوضح أن قرار نقل أعمال مكتب بريد إصلاح شالما إلى أقرب مكتب بريد له وهو مكتب بريد منشأة عباس جاء نتيجةً لعدم انضباط تردد التيار الكهربائي بالمنطقة والذي أدى إلى احتراق أجهزة الروتر الخاصة بالمكتب عدة مرات رغم توفير الهيئة لأجهزة UPS لتثبيت التيار».

وتابعت: «لذا سارعت الهيئة القومية للبريد بنقل أعمال المكتب إلى مكتب بريد منشأة عباس بصفة مؤقتة حرصاً على تقديم الخدمات للمواطنين ولحين اصلاح هذا العطل بالتنسيق مع شركة الكهرباء للحفاظ على المال العام والمتمثل في عدم احتراق أجهزة الحاسب الآلي بالمكتب مرة أخرى، كما نود أن نشير إلى أن الهيئة القومية للبريد تحرص دائماً على راحة المواطنين وتقديم جميع الخدمات لهم بكل سهولة ويسر».