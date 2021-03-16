شكرا لقرائتكم خبر عن «الشاهد» يتابع سير العمل بمشروعات الصرف الصحي بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة السويس بتفقد العمل بموقع مشروعات تطوير حي الضواحي١و ٢ و٣ الممولين من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنحة من الاتحاد الاوروبي/بنك الأستثمار الأوربى بحضور مهندسة امل حامد الالفي مدير وحده مشروعات البنية الأساسية ووائل حامد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات ببورسعيد حيث يجري تنفيذ عمليات احلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمناطق السيدة خديجة أ وب وزمزم والحراسات وطريق الشاحنات.