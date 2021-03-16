شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات القومية ومخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر الموقف التنفيذي الحالي لعدد من المشروعات القومية التي تقام بمختلف المدن، بالإضافة إلى متابعة موقف تقنين أراضي وضع اليد وموقف التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمد بنداري سكرتير عام المحافظة، والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ وجميع رؤساء المدن والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

و أشاد محافظ البحر الأحمر بدور رؤساء المدن وجهودهم المبذولة في خدمة مدنهم خلال الفترة الماضية، كاشفاً حصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحقيق معدلات تنفيذ المشروعات الجارية.

واستعرض محافظ البحر الأحمر خلال المجلس التنفيذي، الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2020- 2021 وموقف المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، كما حث رؤساء المدن على ضرورة الإسراع لتنفيذ المشروعات المتأخرة بالمدن .

وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص قطعة أرض بالمجان للمنفعة العامة بمدينة سفاجا بمساحة ١٨٢٩٢.٥ متراً بقرية النصر الكيلو ٨٥ سفاجا -قنا لإقامة ٥٠ بلوك سكني لأهالي القرية، كما تم تخصيص قطعة أرض بمساحة ١٤٠٠متر مربع بنفس القرية لإقامة محطة رفع و٩٠٠ متر أخرى لإنشاء محطة معالجة، كما قام بتخصيص قطعة أرض بمدينة القصير بمساحة ٢٨٧ متر إضافة إلى محطة محولات القصير وتخصيص قطعة أرض بمساحة ١٠ الاف متر لإنشاء معهد القصير الابتدائي وأنه قد تم دعم مديرية الصحة بالمحافظة ب ٨ ماكينات غسيل كلوي جديدة تضاف إلى العدد الحالي الموجود ليصبح عدد الماكينات الموجودة ١٠١ ماكينة غسيل كلوي بالمستشفيات الحكومية بمحافظة البحرالأحمر.