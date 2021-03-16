شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض السلع الغذائية بدسوق استعدادا لشهر رمضان المبارك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإقامة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا على المواطنين.

انابت رءاسة مركز ومدينة دسوق احمد عبسي، ناىب رىيس المدينة، ومساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية لافتتاح معرض السلع الغذائية بحديقة ميدان المحطة بالتنسيق والتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية، وقال عيسي للمصري اليوم أن المعرض يشمل كافة أنواع المواد الغذائية، والتمور وياميش رمضان، إضافة إلى اللحوم،وذلك بمتابعة الجهات المختصة من الصحة، والتموين، والطب البيطري، ومتابعة المواد الغذائية، للتأكد من صلاحيتها، حفاظا على صحة المواطنين.

افتتاح معرض للسلع الغذائية بدسوق

افتتاح معرض للسلع الغذائية بدسوق

افتتاح معرض للسلع الغذائية بدسوق

افتتاح معرض للسلع الغذائية بدسوق

افتتاح معرض للسلع الغذائية بدسوق

افتتاح معرض للسلع الغذائية بدسوق

افتتاح معرض للسلع الغذائية بدسوق

افتتاح معرض للسلع الغذائية بدسوق

افتتاح معرض للسلع الغذائية بدسوق

افتتاح معرض للسلع الغذائية بدسوق