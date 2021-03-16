شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: تطوير شامل في البنية التحتية للمستشفيات الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدمًا من د. حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول التطوير الشامل في البنية التحتية للمستشفيات الجامعية.

أوضح التقرير أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، (18) مستشفى جامعي نموذجي شامل أقسام ومستشفيات الطوارئ بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 2 مليار و700 مليون جنيه، وتم تم شراء عدد (80) جهاز تنفس صناعى بتكلفة 40 مليون جنيه، وتوفير عدد (100) جهاز تنفس صناعي متنقل للمستشفيات الجامعية، وتطوير (13) غرفة عمليات بتكلفة 15 مليون جنيه بنظام الكبسولة لخدمة المرضى بمستشفى الزقازيق الجامعي.

كما زاد عدد ماكينات الغسيل الكلوي للأطفال إلى 6 ماكينات موزعة على النحو التالي: (3 ماكينات بمستشفى أبوالريش الياباني، 2 ماكينات بمستشفى بني سويف الجامعي، عدد 1 ماكينة بمستشفى أسوان الجامعي) وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.25 مليون جنيه، بالإضافة إلى شراء 7 ماكينات للغسيل الكلوي بتكلفة تصل إلى 1.4 مليون جنيه بمستشفى سوهاج الجامعي.

وشمل التطوير أيضًا، تطوير جامعة القاهرة لمبنى المعهد القومي للأورام الذي تعرض لحادث التفجير الإرهابي، على مرحلتين، في المرحلة الأولى تم إصلاح التلفيات في المبنى الشمالي ومبنى القاعة والمبنى الاداري، أما المرحلة الثانية فشهدت أعمال التطوير والتحديث في المبنى الإدارى، مبنى القاعة، مركز الكشف المبكر، ساحة الانتظار، وإجراء الأعمال الكهروميكانيكية، وقد تكلف المشروع ميزانية قدرها 100 مليون جنيه.

كما شهدت جامعة القاهرة تطوير مستشفى طوارئ قصر العيني بتكلفة 200 مليون جنيه، وشمل المشروع إنشاء وحدة علاجات جلطات الجهاز العصبي والقلب، ووحدة للعظام وعلاج الكسور، مكونة من 4 غرف، وحجرتين للفرز للتشخيص المبدئي، و44 سريرًا للإقامة القصيرة، وحجرة لعلاج الحالات الحرجة، وحجرة للإصابات المتعددة، وقسم للأشعة، و15 سريرا للرعاية المركزة، و5 أسرة رعاية متوسطة.

وشهدت المستشفى الجامعي لجامعة المنيا رفع كفاءة البنية التحتية بها، حيث زادت السعة الاستيعابية لمستشفى الاستقبال والطوارئ لتصل إلى 120 سريرًا، و18 سرير عناية تخدير وحوادث مجهزة بأجهزة تنفس صناعي، و10 أسرة رعاية للحالات الحرجة، كما شملت 4 غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى، ووحدة بنك الدم، ووحدة الملاحظة الإكلينيكة، ووحدة الأشعة، وغرف كشف، ومعمل تحاليل وطوارئ، وصيدلية، وعنابر إقامة بسعة 55 سريرًا، و24 تروللي متنقل لاستقبال الحوادث.

كما تم تطوير مبنى مستشفى الكبد الجامعي التابع لجامعة المنيا، وتقع المستشفى على مساحة 2600 متر مربع، وتتكون من 158 سريرا في أقسام داخلية، بالإضافة إلى عدد 44 سرير عناية فائقة ومتوسطة مخصصة للطوارئ والعناية الفائقة لما بعد الأشعة التداخلية ومناظير الجهاز الهضمي، و38 سرير عناية فائقة حديثة، و4 أسرة للاستقبال بنظام التصنيف، وتم زيادة عدد الأسرة بالمستشفى إلى 206 سرير، كما شملت أعمال التحديث بالمستشفى تطوير غرفة عناية فائقة حديثة مزودة بشاشة متطورة لرصد الإشارات الحيوية بسعة 28 سريرًا، و4 غرف عمليات كبرى، وتطوير خدمات غرفة العمليات الملوثة من تعقيم وإفاقة وتخدير ومنظومة هواء مفلترة، وعمل نظام تعقيم مركزي لكامل المستشفى.

وشهدت جامعة المنصورة أعمال تطوير للبنية التحتية بالمستشفيات الجامعية بتكلفة 235 مليون جنيه، كما تم تطوير مستشفيات جامعة طنطا بتكلفة 235 مليون جنيه.