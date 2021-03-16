شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 4 ملايين جنيه.. وزير الشباب ومحافظ الفيوم يفتتحان مدينة رياضية بمركز شباب طبهار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بافتتاح مدينة رياضية ترفيهية جديدة «منتجع دريم» بمركز شباب طبهار بأبشواي، بحضور اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية والشبابية.

تقع المدينة الرياضية الترفيهية الجديدة التي تم افتتاحها اليوم داخل مركز شباب طبهار، المقام على مساحة فدان و18 قيراطاً، وتبلغ تكلفة المدينة ٤ ملايين جنيه وتضم «حماماً للسباحة» و«قاعة مناسبات مكشوفة» و«حديقة للأطفال» و«نادي اجتماعي» و«ملاهي أطفال» و«حديقة طفل» وذلك لخدمة أهالي وشباب القرية والقري والعزب المجاورة.

وخلال الجولة قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم، بافتتاح ٤ مراكز شباب، عن طريق «الفيديو كونفرانس»، بعد تطويرها ورفع كفاءتها وإقامة ملاعب كرة قدم بها، ضمت مركزي شباب منشأة عبدالله وهوارة عدلان بمركز الفيوم، ومركز شباب فرقص بطامية، ومركز شباب الربع بيوسف الصديق.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الفيوم مركز شباب والى ميزار بعد دمجه بمبادرة «حياة كريمة» والمقام على مساحة ٧٢٧١ متر مربع، ويضم مبنى اداري من دورين عبارة عن غرف نشاط ومخازن وصالات العاب تنس طاولة ومكاتب إدارية ومكتبة للاطلاع وغرفة بوفيه ودورة مياه، ومن المقرر أن تشمل أعمال التطوير إنشاء حمام سباحة، وتنجيل ملعب كرة القدم القانوني، واستكمال السور، وإنشاء صالة مغطاة للألعاب، وصيانة وتأهيل للمبنى الإداري، بالإضافة للمطالبة بعقد بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجمعية الخزافين لقرية تونس لعمل ورش لتعليم صناعة الخزف بمركز الشباب.

وأشاد محافظ الفيوم، بزيارة وزير الشباب والرياضة للمحافظة، التي توجت بوضع حجر الأساس وافتتاح عدداً من المشروعات والمنشآت الرياضية التي تعود بالنفع على شباب المحافظة، كما أشاد بدور وزارة الشباب والرياضة في توجيه الدعم للارتقاء بالمنشآت الشبابية والرياضية على أرض المحافظة، والتى تهدف إلى استثمار طاقات الشباب في النواحى الإيجابية، مؤكداً أن الدولة تولى قطاع الشباب والرياضة إهتماماً كبيراً حيث أنه يُعد أحد القطاعات الحيوية لارتباطه بالشباب الذين هم أمل المستقبل وقلب الأمة النابض.