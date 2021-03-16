شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين أمام النواب: احتياطى السلع الاستراتيجية يكفى حتى 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي لمدة 4 أو 5 أشهر، مشيرا إلى أهمية محور التموين وتقديم السلع والخدمات بأسعار عادلة مع ضمان توفر احتياطي استراتيجي، وذلك ضمان مهم جدا للاستقرار.

وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الثلاثاء: "أول ما توليت كان هناك مشكلة في الاحتياطي الاستراتيجي للسلع، وكان هناك نقص، وحاليا يوجد احتياطي يكفي أربعة أو خمسة أشهر، ووجود هذا الاحتياطي كان أحد أسباب القدرة علي مواجهة فيروس كورونا".

وأوضح المصيلحي، أن الاحتياطي من الأرز يكفي حتي شهر أكتوبر 2021، ويوجد اكتفاء من الأرز، كما يوجد مخزون من القمح يكفى لمدة 4.7 شهر، بجانب بدء حصاد موسم القمح المحلى فى منتصف إبريل المقبل، ومن المتوقع الحصول على 3.5 مليون طن قمح، مما سيعزز المخزون حتى أكتوبر المقبل، بجانب تعاقدات الأرز حتى نوفمبر المقبل.

وتابع وزير التموين: "كما يوجد مخزون من السكر يكفى لـ 3.7 شهر بجانب إنتاج السكر المحلى حاليا، ومتوقع الحصول على 1.7 مليون طن سكر من البنجر، و900 ألف من القصب، حيث نستهلك حوالي 3.7 مليون طن سنويا، وإنتاجنا نحو 2.7 مليون طن، وعندنا حاليا 80 % اكتفاء ذاتي في السكر، وهناك مصنع النوران للسكر في الشرقية، لما يشتغل مصر سيكون لديها اكتفاء ذاتي في السكر".

وأضاف المصيلحي: "يوجد مخزون من زيت الطعام يكفى لمدة 4 إلى 7 أشهر، والوزارة حرصت على استقرار الأسعار وعدم زيادة أى سلعة منذ 3 سنوات ، كما يوجد اكتفاء ذاتى من الدواجن المحلية، واستقرار في أسعار الدواجن، ومنذ شهرين كان الكيلو تكلفته 36 جنيه ووصل إلي 30 جنيها، واللحوم المجمدة متوفرة ونستوردها من البرازيل والأرجنتين".

ولفت وزير التموين إلي وجود خطة مستقبلية لزيادة عدد الصوامع، بالسعي لإنشاء 25 صومعة، كما تعمل الوزارة علي زيادة عدد منافذ المجمعات الاستهلاكية، وعمل منافذ توزيع متحركة، وتم تقليل القسط علي 6 سنوات بدلا من 5 سنوات، والفائدة قلت.