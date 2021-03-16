أخبار مصر.. الرئيس السيسى لقادة فصائل فلسطين: أتمنى تحقيق الهدف المنشود من الحوار

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى لقادة وممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية عن أمنياته لتحقيق الهدف المنشود من الحوار الفلسطينى.

وانعقدت منذ قليل فى القاهرة الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطيني برعاية مصرية.. ويشارك قادة وممثلو الفصائل الفلسطينية فى الجولة الثانية من الحوار الفلسطينى بالقاهرة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





الرئيس السيسى لقادة فصائل فلسطين: أتمنى تحقيق الهدف المنشود من الحوار

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى لقادة وممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية عن أمنياته لتحقيق الهدف المنشود من الحوار الفلسطينى.

وانعقدت منذ قليل فى القاهرة الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطيني برعاية مصرية.. ويشارك قادة وممثلو الفصائل الفلسطينية فى الجولة الثانية من الحوار الفلسطينى بالقاهرة.

الرئيس السيسى يؤكد ترحيب مصر بتكثيف التعاون مع سريلانكا فى مختلف المحافل

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من "جوتابايا راجاباكسا"، رئيس جمهورية سريلانكا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول سبل دعم علاقات التعاون الثنائية بين البلدين.

وأعرب الرئيس السريلانكي عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات متميزة، مؤكداً على الاهتمام الذي توليه سريلانكا لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في جميع المجالات، وكذا في مختلف المحافل الدولية، خاصةً في ضوء الدور الرائد الذي تقوم به مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودورها المُقدر في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

من جانبه؛ أكد الرئيس ترحيب مصر بتكثيف التعاون مع سريلانكا في مختلف المحافل الدولية، لا سيما في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين، فضلاً عن اهتمام مصر بتعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً على المستوى الاقتصادي والاستثمارات المشتركة، وذلك في ظل الجهود التنموية والاقتصادية التي تقوم بها مصر والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها.

كما تناول الاتصال، جهود تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف المجالات بما فيها مكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب، بااعتباره من أهم التحديات التى تواجه البلدين، حيث تم الإشادة بالجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب على المستويين الداخلي والإقليمي، ومواجهة الفكر والأيدولوجيات المتطرفة، إلى جانب دور الأزهر الشريف الرائد في هذا الصدد، باعتباره منارة العالم الإسلامي وممثل التعاليم الإسلامية الصحيحة

التضامن: آخر موعد لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية مع القانون الجديد 11 يناير 2022

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات تمثل ترجمة حقيقية للعديد من الحقوق والامتيازات للعمل الأهلى، موضحة أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019م جاءت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التى حملها القانون للجمعيات الأهلية والقانون رقم 149 لسنة 2019 يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية فى مصر.

وأضافت الوزيرة أن القيادة السياسة لديها اهتمام كبير بعمل المؤسسات الأهلية، حيث استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لمطالب المجتمع المدنى الذى طالبت بمراجعة اللائحة التنفيذية حيث يمثل القانون حاليا بداية جديدة ونقلة فى حقوق الإنسان كما تؤكد اللائحة التنفيذية على الدور الأساسية لمؤسسات العمل الأهلى كشريك للحكومة وأن القانون يمثل انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابطا فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون مواداً لدعم حرية التطوع، وموادا أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات.





"القطاع الخاص" تطالب بوضع نص تشريعى يلزم أصحاب الأعمال بالحد الأدنى للأجور

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنّ حزمة التوجيهات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة لأكثر من 5 ملايين عامل بالجهاز الإدارى بالدولة، من خلال رفع الحد الأدنى للأجر وإقرار علاوتين وحافز، وزيادة المعاشات ستساعد في زيادة الانفاق والاستهلاك، مما يدفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف "شعبان"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن عمال القطاع الخاص الذين يتجاوز عددهم 24 مليون عامل، بما يمثل حوالي 75% من الاقتصاد القومي للدولة، خارج تطبيق الحد الأدنى للأجر 2400 جنيه، كما وجه الرئيس بزيادته، مطالبا بتطبيقه على عمال القطاع الخاص.

تأييد حكم السجن 3 سنوات للمتهم بالاستيلاء على خط هاتف وليد سليمان

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، برفض استشكال موظف وتأييد الحكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة التزوير والاستيلاء على خط هاتف وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، حيث صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام.

تعود أحداث الواقعة عندما، اتهم وليد سليمان لاعب النادي الأهلي شخصا مجهولا بالاستيلاء على رقم هاتفه، واستعمال الخط فى المكالمات الهاتفية، ما تسبب له فى أضرار مادية، واتهم إحدى شركات المحمول بالإهمال والتسبب في سحب رصيد من حسابه لم يستخدمه، واستعمال الخط فى المكالمات الهاتفية مما تسبب له فى أضرار مادية .