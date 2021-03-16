شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي تستعرض إنجازات مصر في يوم المرأة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، في المائدة المستديرة الوزارية التي عُقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء، حول «الممارسات الجيدة لتحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وصنع القرار في الحياة العامة»، وذلك ضمن فعاليات الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW .

وقالت رئيس المجلس القومى للمرأة، إن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في مجال مشاركة المرأة في الحياة العامة، ومواقع صنع القرار خلال الست سنوات الأخيرة، حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أقرها رئيس الجمهورية محوراً خاصاً «بالتمكين السياسى وتعزيز الدور القيادى للمرأة».

وقالت مرسي لقد ارتفع تمثيل المرأة بالبرلمان إلى 28%، وبالمجالس المحلية المقبلة إلى25٪، ونائبات الوزراء 27٪، ونائبات المحافظين 31%، ووزيرات مصر 25% ووصل عدد السيدات المعينات بمجلس الشيوخ، لتصل نسبة السيدات إلى 14٪، وفازت أول سيدة منتخبة منصب وكيلة مجلس الشيوخ، كما وصلت نسبة الدبلوماسيات إلى 25 %، و40 % ممن يعملن بالأعمال الإدارية بوزارة الخارجية، وللمرة الأولى تم تعيين 13 سيدة بمناصب قيادية عليا بوزارة الأوقاف .

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه تم كسر الحاجز الزجاجي لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية، وسيدتين بمنصب محافظ، ونائبة لمحافظ البنك المركزي؛ و4 قاضيات منصة لمحاكم الجنايات؛ ورئيسة للمحكمة الاقتصادية، وأول قاضية ترأس دائرة مدنية من دوائر محاكم الاستئناف العالي؛ ونائبة للمحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية، ولأول مرة تم تعيين11 سيدة بهيئة قضايا الدولة كرئيسات لمكاتب الهيئة بالمحافظات.

وتابعت مرسي أنه تم اطلاق برنامج القيادة النسائية التنفيذية لبناء قدرات موظفات الحكومة وبرنامج «سيدات يقدن المستقبل» لتنمية المهارات القيادية للشابات، وإطلاق برنامج الماجستير المهني للنوع الاجتماعي والتنمية، وتم استخراج ما يقارب من مليون بطاقة رقم قومى للسيدات لتمكينهن من المشاركة في الحياة العامة، والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات.