شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي ٩ من مصابي فيروس كورونا بقفط التعليمي بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى قفط التعليمي، اليوم، عن تعافي وخروج ٩حالات كورونا اليوم وسط دموع الفرح والزغاريد، بعد تلقيهم للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، وتماثلهم للشفاء التام.

أكد دكتور أحمد كمال، أن خروج ٩حالات اليوم الثلاثاء يرفع عدد حالات الشفاء إلى ١٧٢حالة. وأشار دكتور إسراء جمال المشرف الطبي، ألى أن الحالات التي تماثلت للشفاء، كانت حالات حرجه ومتوسط، وتتراوح أعمارهم مابين ٣٢ إلى ٨٢سنة،اغلب الحالات فوق ال٦٠عام.

وأضاف دكتور محمد رمضان مدير فريق مكافحة العدوي، أن المستشفى لن تتواني لحظه عن تقديم الدعم الكامل للمرضي لتماثلهم للشفاء التام، تحت رعاية دكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.

كما أشاد “رمضان” بالدور العظيم الذي تقوم به الفرق الطبيه بالمستشفى من أطباء وتمريض وكل العاملين