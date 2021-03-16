شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي الشهر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، إطلاق المنصة الالكترونية للجمعيات الأهلية قبل نهاية الشهر الجاري.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي ، في مداخلة لها خلال الجلسة الحوارية مع مؤسسات المجتمع الأهلي ، والتي شارك فيها ٧٧ جمعية أهلية ، تحت عنوان «آفاق جديدة للشراكة»، إن الوزارة بذلت خلال الفترة الماضية ، جهودا كبيرة لتجهيز المنصة الإلكترونية التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات وتسهيل الوصول إليها وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى حوكمة منظومة العمل، وتكوين قاعدة بيانات شاملة لمؤسسات العمل الأهلي، مشيرة إلى أنها ستكون جاهزة للإطلاق قبل نهاية شهر مارس الجاري.

وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض مميزات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي مع ممثلي ٧٧ جمعية أهلية