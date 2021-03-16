شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات طباعة استمارة الثانوية العامة 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة بضرورة طباعة استمارة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية .

وطالبت الوزارة طلاب الثانوية طباعة استمارة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية، بعد تعديل أي خطأ تم في تسجيل البيانات استعدادا للامتحانات.

ويمكن طباعة استمارة الثانوية العامة 2021 الالكترونية من خلال موقع بوابة الثانوية العامة .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خطوات طباعة استمارة الثانوية العامة 2021 وهى

الدخول على بوابة الثانوية العامة

https://moe-register.emis.gov.eg/

وتسجيل كود الطالب والرقم السري ،ثم اختيار طباعة استمارة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية ،والاحتفاظ باستمارة 1 سرى ضمن أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،امتحان تجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي العام في ابريل ويونيو القادمين وذلك قبل الامتحان النهائي لشهادة اتمام الثانوية العامة المقرر عقده في يوليو المقبل.

وأعلنت الوزارة أنه على الإدارات التعليمية بعد طباعة استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة واستكمال التوقيعات المطلوبة عليها، على الطالب أن يحتفظ بالاستمارة في ملف شفاف لحين طلبها في المدرسة