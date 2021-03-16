شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقًا في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشلت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، جثة طفل لقي مصرعه غرقًا أسفل كوبري دندرة، بدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بغرق ياسر محمود عبدالمولى، 13 عامًا، مقيم بالأقصر في النيل أسفل كوبري دندرة في قنا.

تم انتشال جثته من قبل الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.