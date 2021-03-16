شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين : تكثيف الحملات على الأسواق لمتابعة السلع الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار متابعة الاجهزة الرقابية بالوزارة من مديريات التموين وقطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قيادات تلك الاجهزة بتكثيف الحملات على الاسواق وضبط كل المخالفين او المتلاعبين في صلاحية السلع المقدمة للمواطن، كما وجه الدكتور علي المصيلحي، كافة الاجهزة الرقابية بالوزارة لمتابعة كل السلع الرمضانية التي تعرض بالأسواق من حيث الجودة والصلاحية.

وفي هذا الصدد استطاع قطاع التجارة الداخلية بالوزارة من ضبط 533 كرتونة عين جمل بإحدى الثلاجات منتهية الصلاحية قبل عرضها بالأسواق، كما استطاع قطاع التجارة الداخلية بالوزارة من ضبط أحد المخازن وبداخلة 25 طن ياميش رمضان منتهي الصلاحية، كان صاحب المخزن يقوم بإعادة تدويره في عبوات جديدة ووضع تواريخ صلاحية تمتد لشهر فبراير 2021 عليها.

وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والمديريات ومفتشي الصحة للمرور علي الاسواق في حملات استباقية، تم ضبط 62 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية متنوعة خاصة بشهر رمضان وذلك قبل طرحها بالأسواق، كل هذه القضايا تم تحويلها الي الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونيا.

هذا وقد أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، انه سيتم تيسير حملات يوميا علي الاسواق وكذلك محلات السلع الغذائية وكافة الانشطة التجارية، للتأكد من صلاحية السلع المقدمة للمواطنين.

وأهابت الوزارة جموع المستهلكين بالابلاغ عن اي مخالفات تتم خلال تسوقهم بالاسواق من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19855، او عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة 16528 .