شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بيوم المرأة العالمي .. أربعة مبدعات في صالون أوبرا الاسكندرية الثقافى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفالات دار الأوبرا المصرية بيوم المرأة العالمى وتحت عنوان"المرأة والمجتمع المدنى" أستضاف صالون أوبرا الاسكندرية الثقافى أربعة شخصيات نسائية أبدعن في مجالات مختلفة ونجحن في إثراء المجتمع المصرى وكان لهن أثر بالغ في مجالات الفن والعمل الاجتماعى، هن : الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، الدكتورة ماجدة الشاذلى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالاسكندرية، والدكتورة راندة البسطاويسى رئيس مؤسسة وسيلة للخير، والمهندسة علا محيلبة عضو المجلس القومى للمرأة.

أدار الحوار الاعلامى جمال الشاعر.

تناول الصالون عدداً من القضايا والتحديات التى تواجه المرأة ودورها فى تنمية المجتمع المصرى كما أستعرضن تجاربهن الابداعية ومشوار كل منهن لتحقيق النجاح على المستويين المهنى والاسرى.

وتخلل الصالون فاصلا غنائيا لفرقة"تخت شرقى" بقيادة الدكتور على الخبيرى.