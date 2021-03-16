شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من الطقس خلال الـ4 أيام المقبلة .. «نهاية الشتاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الطقس خلال الأيام الأربعة القادمة والتى تمثل نهاية فصل الشتاء والتى تشهد تقلبات جوية حادة قد تصل إلى ظهور طقس الفصول الأربعة في يوم واحد.

وأشارت الهيئة إلى أن بداية فصل الربيع ستكون الأحد 21 مارس 2021 ويسبقه ارتفاع في درجات الحرارة السبت، ولكنها حذرت المواطنين من الانخداع في الطقس وتخفيف الملابس.

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن الشتاء ينتهى رسميا يوم السبت القادم ولكن حالة الاستقرار في الطقس تستمر من الآن وحتى الأيام الأولى من شهر الربيع.

«المصرى اليوم «تنشر توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية حول الطقس والظواهر الجوية من اليوم الثلاثاء 16 مارس حتى السبت 20 مارس 2021 :

الطقس الثلاثاء 16 مارس :

- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

- نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء .

الطقس الأربعاء 17 مارس :

- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

- نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية .

الطقس الخميس 18 مارس :

- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

- نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء .

الطقس الجمعة 19 مارس :

- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

- نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء .

الطقس السبت 20 مارس «آخر أيام الشتاء»:

أكدت هيئة الأرصاد أنه اعتبارا من السبت 20 مارس ستشهد البلاد طقسا حارا، حيث ترتفع درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (8-9) درجات مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.