شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم المرأة المصرية.. مايا مرسي: «تعيش عصرها الذهبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، كما بمناسبة حلول يوم المرأة المصرية، اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش حاليًا عصرها الذهبي.

قالت «مرسي» خلال بيان مُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «احتفلت مصر العام الماضي بمرور مائة عام على مشاركة المرأة في الحياة العامة، وتعيش المرأة حاليًا عصرها الذهبي في ظل قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة في المجتمع، حيث حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال مشاركة المرأة في الحياة العامة ومواقع صنع القرار خلال الست سنوات الأخيرة».

أضافت «حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أقرها السيد رئيس الجمهورية محورًا خاصًا بالتمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة».

تابعت «السيدات والسادة»ارتفع تمثيل المرأة في البرلمان إلى 28%، وبالمجالس المحلية القادمة إلى 25% ونائبات الوزراء 27% ونائبات المحافظين 31%، ووزيرات مصر 25%، وضاعف رئيس الجمهورية تعيينات السيدات بمجلس الشيوخ لتصل نسبة السيدات إلى 14% وفازت أول سيدة منتخبة بمنصب وكيلة مجلس الشيوخ«.