شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقي عظته الروحية الأسبوعبة عبر القنوات الفضائية و«فيسبوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلقى البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظة روحية (الاجتماع الاسبوعى)، غداً الاربعاء، عبر القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية.

يأتى هذا فيما كلف البابا تواضروس الثاني، الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، ورئيس دير العذراء والملاك بالبهنسا، بالعمل نائباً باباوياً لايبارشية بني مزار لحين سيامة أسقف لها.

ووفقاً للقرار البابوى، يصبح الأنبا اسطفانوس هو المسؤول عن الايبارشية رعوياً وروحياً ومالياً ويمثلها رسمياً أمام جميع الجهات الرسمية، وذلك عقب ايام من نياحة الانبا اثناسيوس، اسقف ايبارشية بني مزار، والذي توفي الجمعة الماضية.

وكان البابا تواضوس احتفل الاسبوع الماضى بتجلي سورسامة 9 اساقفة جدد، حيث جرى تجليس اثنين هما الأنبا مكاريوس أسقفًا على إيبارشية مدينة المنيا وتوابعها، والأنبا ساويرس أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة ودير الشهيد مار بقطر بالخططابة، كما تم سيامة 7 آباء أساقفة جدد للخدمة في عدة مواقع، وهم الأنبا أغابيوس أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والأنبا فيلوباتير أسقفًا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، والأنبا فام أسقفًا لإيبارشية شرق المنيا وتوابعها، والأنبا جوزيف أسقفًا عامًا في أفريقيا، والأنبا سيداروس أسقفًا عامًا لكنائس قطاع عزبة النخل، والأنبا رويس أسقفًا عامًا في أسيا، والأنبا أكسيوس أسقفًا عامًا لكنائس قطاع عين شمس والمطرية.

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