شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصرف الصحى بالقاهرة تعلن نجاحها التصدى لموسم الأمطار خلال الشتاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، فى التصدى لموسم الأمطار وشفط مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، حيث أكدت الشركة أنها استعدت لموسم الأمطار من بداية سبتمبر وقبل دخول فصل الشتاء.

وأعدت شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، فيديو يكشف حجم ما بذلته الشركة فى مواجهة مياة الأمطار طوال فصل الشتاء.

وأشارت الشركة إلى أنها استعدت لموسم الأمطار بداية من شهر سبتمبر، من خلال رفع كفاءة المحطات وخطوط الصرف، ومراجعة الانفاق، فضلا عن رفع كفاءة المعدات والاطمئنان على جاهزيتها، والتنسيق الدائم مع الهيئة العامة للأرصاد.

وأضافت أنها عقدت غرف للطوارئ على مدار الساعة طوال فصل الشتاء ، لمواجهة تداعيات الأمطار، والتعامل مع الأمطار فور سقوطها ، والاطمئنان على حالة الشوارع بعد الأمطار