شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل كما يلى :
- يوم الأربعاء 17 مارس :
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المودية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية .
اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من ( 4 : 3 متر ) .
- يوم الخميس 18 مارس :
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء .
- يوم الجمعة 19 مارس :
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء .
اعتبارا من السبت 20 مارس الى الاثنين 22 مارس ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية ليسود طقس حارشمالا شديد الحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا .
- يوم السبت 20 مارس :
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .- يوم الاثنين 22 مارس :
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية .