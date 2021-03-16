ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع الإستروكس بالدرب الأحمر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وترويج مخدر الإستروكس في الدرب الأحمر.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطي وأنهما تحصلا عليها من شخصين آخرين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتم ضبطهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس ومجموعة من الأدوات والمواد التي يتم استخدامها في عملية تصنيع مخدر الاستروكس- هاتف محمول.

بمواجهتهما، أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة باستخدام المضبوطات حيازتهما وترويجها على عملائهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.