12 أبريل.. فض الأحراز في محاكمة متهمي "خلية داعش الوايلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الخامسة جنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 3 متهمين في اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلي في القضية المعروفة بـ"خلية داعش الوايلي" لجلسة 12 أبريل المقبل لفض الأحراز.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللي وسعد الدين سرحان وسكرتارية أحمد مصطفى.

وقالت النيابة إن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.