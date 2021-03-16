الظروف تؤثر على الجميع.. برلماني يطالب بتطبيق قرارات الرئيس بزيادة الأجور على القطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب حمدي أبو خشيم، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة الأجور والمعاشات، مؤكدًا أنها تأتي في إطار حرص الدولة على توفير الدعم والرعاية لكل أبناء الوطن.

وأشار أبو خشيم، خلال بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه التوجيهات تؤكد حرص القيادة السياسة على رفع الأعباء عن الموظفين، وكذلك تحسين الأوضاع المعيشية للجميع.

وأكد النائب أن قرارات زيادة الأجور والمعاشات تأتي من منطلق الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية، ومساندة المواطنين في مواجهة أعباء الحياة؛ لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أبو خشيم أهمية أن يقابل هذه القرارات توجيه للقطاع الخاص بزيادة رواتب العاملين لديه؛ لا سيما أن الظروف الراهنة التي نعيشها تؤثر على الجميع.