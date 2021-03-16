مطار القاهرة يكرم موظفا عثر على أموال بصالة السفر وسلمها إلى الجهات المختصة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

كرم المحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، تامر سعد حسنين، والذي يعمل بشركة نظافة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، وذلك لأمانته، حيث عثر على حقيبة بها مبالغ مالية، وقام بتسليمها إلى السلطات المختصة.

وبحسب بيان، قالت مصادر بالمطار، إن الموظف الأمين فور عثوره على المبلغ المالي على إحدى بوابات السفر بمبني الركاب رقم 3، توجه إلى الجهات المختصة وقام بتسليم المبلغ، وتم البحث عن صاحب الحقيبة والوصول إليه، وعلى الفور تم تكريمه ليكون قدوة للعاملين بالمطار، انطلاقا من أهمية العنصر البشرى وضرورة تحفيز المجتهدين وذوي الأمانة.