شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 47 رحلة لنقل 3881 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران، غداً الأربعاء، 47 رحلة جوية، بمعدل 29 رحلة دولية إلى كل من واشنطن، لاجوس، أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، إسطنبول، امستردام، روما، ميلانو،دبي، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، اديس أبابا، و 13 رحلة داخلية إلى كلمن شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر وأسوان، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3881 راكبا.

جدير بالذكر، أن مصر للطيران تسير اليوم الثلاثاء 40 رحلة جوية، بمعدل 29 رحلة دولية إلى كل من لاجوس، ندجامينا، تونس، ابوجا، الدوحه، أبوظبي، دبي، لندن، دوالا،موسكو، إسطنبول، أثينا، فيينا، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، نيروبي، هانزو،أديس أبابا، الشارقة، إربيل، و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصرو أسوان، و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3501 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.