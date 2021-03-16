شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» تستعد لنقل مباراة الزمالك والترجي طبقا للوائح «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد الهيئة الوطنية للإعلام لنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي، الساعة 9 مساء من استاد القاهرة، التي تقام ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وسوف تعرض المباراة على عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس، بتقنية HD.

وحرصت ادارة البرامج الرياضية في التليفزيون المصري، على ضرورة خروج المباراة بأفضل شكل اخراجي، وقد وجهت نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري، بضرورة الالتزام في إخراج المباراة بالقواعد والمعايير التي حددها الاتحاد الأفريقي (كاف)، خاصة اماكن تثبيت الكاميرات في الملعب وفقًا لخطة الكاف التي حددها.

وقال كشف محمد الجوهري، المشرف العام على البرامج الرياضية، أن ادارة البرامج الرياضية سوف تستخدام، 10 كاميرات لنقل المبارايات وإخراجها بالوحدة 22HD، حيث يقوم بإخراج المباراة المخرج خالد عبدالعاطي.