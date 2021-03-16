شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال رصف شارع كسرى في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بدء أعمال رصف ورفع كفاءة وتطوير شارع كسرى بداية من محمد على بحى العرب، حيث يشهد الشارع أعمال التطوير لأول مرة، بالإضافة لخطة تجميل وزيادة معدلات الإضاءة بالشارع، باعتباره من الشوارع الحيوية، وذلك بالتوازى مع أعمال التطوير التي تتم بالعديد من الشوارع.

وأكد المحافظ أنه جارى حاليا رفع كفاءة الشارع على أعلى مستوى، في إطار خطة رفع كفاءة الطرق بالمحافظة لتحقيق السيولة المرورية، ومنع التكدس والإزدحام، بالإضافة لتحقيق المظهر الحضارى للمدينة، حيث تشهد محافظة بورسعيد، أعمال تطوير كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية، بالتوازى لأول مرة، تماشيا مع المشروعات القومية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.