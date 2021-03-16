شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة»: 16 مارس عيدًا حقيقيًا لتمكين المرأة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في بيان له اليوم؛ التهنئة للمرأة المصرية في عيدها والذي يوافق 16 مارس من كل عام؛ وخص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في تهنئته كل امرأة وفتاة ذات إعاقة في جميع محافظات مصر؛ لما لها من دور فعال وحقيقي ومحوري في المجتمع، مؤكدا أن 16 مارس من كل عام يعد عيدا حقيقيا لتمكين المرأة المصرية.

ففي هذا اليوم وتحديدا عام 1919 خرجت المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث للشوارع المصرية للتظاهر ضد الاحتلال البريطاني ورفعت مطالبها بالاستقلال الوطني وتحرير المرأة.

من جانبه وجه الدكتور أشرف مرعي؛ المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ التهنئة لكل نساء العالم؛ والنساء المصريات؛ بمناسبة الاحتفالات التي تخص المرأة في شهر مارس؛ ووجه التهنئة لكل أم مصرية بمناسة عيد الأم الذي يوافق 21 مارس؛ وخص بالتهنئة المرأة ذات الإعاقة؛ مؤكدا أن قضية الإعاقة شهدت في مصر خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً بشكل عام؛ لكن ينبغي توعية المجتمع وتثقيفه بحقوق المرأة ذات الإعاقة وتغيير الصورة النمطية عنها.

وقال المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ أن نساء مصر بصفة عامة والمرأة ذات الإعاقة بشكل خاص أثبتن دوما وقوفهن خلف الدولة المصرية في كل مراحلها؛ وأن اهتمام الدولة المصرية بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ تم ترجمته من خلال الاهتمام بالقوانين التي صدرت لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الماضية؛ والتي تعمل على إزالة الحواجز والعوائق البيئية المادية والمعلوماتية والسلوكية لتوفير بيئة ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة ومن داخلها المرأة ذات الإعاقة خاصة في الدمج والتمكين.