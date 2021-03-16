شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان عامر تحصد المركز الأول في مسابقة مختبر الشهرة 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الفعاليات النهائية لمسابقة مختبر الشهرة 2021 في موسمها الثاني عشر تحت رعاية الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى وبحضور إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة .

وأعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس الثقافي البريطاني فوز إيمان عامر، بكالوريوس طب أسنان-جامعة المنصورة، عن موضوعها «الآثار المزمنة للتوتر على المخ» بالمركز الأول بناءً على رأي لجنة التحكيم من بين كل المتسابقين الذين تقدموا هذا العام من مختلف محافظات الجمهورية.

وفاز بالمركز الثاني محمد عصمت، طبيب امتياز بمستشفى أسيوط الجامعى، عن عرض تقديمي بعنوان «متى تنتهى كورونا»؛ كما فازت بالجائزة المالية التي تقدمها الأكاديمية بناءً على تصويت الجمهور جهاد شعبان، مدرس مساعد بكلية الطب البيطرى- جامعة أسيوط، عن موضوع «بكتيريا بلا أنياب»، وذلك بعد تقديمهم عروضا لمدة 3 دقائق أمام لجنة التحكيم المكونة من د. سمر أحمد، أستاذ الطب الشرعي في جامعة عين شمس ومدير ASU-MENA-FRI ورئيسة اللجنة.

وتم اختيار الفائزين بناءً على المحتوى العلمي والوضوح والأداء؛ ليمثل الفائزان الأول والثاني مصر بالمشاركة والتنافس في المسابقة الدولية الافتراضية التي سينظمها مهرجان شلتنهام للعلوم في المملكة المتحدة في شهر يونيو 2021، وتشارك به ما يقرب من 22 دولة حول العالم، كما سيحظى الفائزان بدورات إلكترونية عن بعد في التواصل العلمي في أي جامعة ببريطانيا بقيمة 1000 إسترليني للفائز الواحد.

وأوضحت الأكاديمية أنها ستقدم جوائز مالية لجميع المتسابقين الذين تأهلوا للمشاركة في المرحلة النهائية وتمت تصفيتهم على مستوى الجمهورية وهم 7 متسابقين، وقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في المسابقة هذا العام 55٪، وذلك تشجيعا وتقديرا من الأكاديمية والمجلس الثقافي البريطاني لهم.

وأوضح د. عمرو فاروق، نائب رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية في كلمته، أن هذا هو الموسم الخامس الذي ترعاه الأكاديمية كشريك وطني للمسابقة وأنها تعد شراكة ناجحة مع المجلس الثقافي البريطاني، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين للمسابقة خلال الخمسة أعوام 8525 متسابقا .