شكرا لقرائتكم خبر عن دون فعاليات أو تجمعات.. محافظة المنيا تحتفل بعيدها القومي الـ102 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل محافظة المنيا الخميس القادم 18 مارس بالعيد القومي رقم 102، وبهذه المناسبة، يتقدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بأصدق التهانئ القلبية لأهالي المنيا، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد، وان يعم الخير والامن والأمان على بلادنا الغالية تحت القيادة الرشيدة، للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما وجه المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءا له.

وأكد المحافظ أنه تم إلغاء كافة الفعاليات والتجمعات الخاصة باحتفال المحافظة بعيدها القومي، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير التنمية المحلية، وذلك استمرارا في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة لمجابهته، وسيتم الاكتفاء بافتتاح عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها لخدمة أهالينا من أبناء المحافظة.

وسيضع المحافظ أكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، خلال الاحتفال، كما سيفتتح الخميس 18 مارس الملتقي التوظيفي، الذي تنظمه المحافظة ضمن أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بشارع مصر بمنطقة كورنيش النيل، لتوفير حوالي 1600 فرصة عمل لأبناء محافظة المنيا.

وأضاف المحافظ أننا في تلك الأيام والاحداث الاستثنائية ليس في بلادنا فقط بل العالم أجمع، نستلهم ممن سبقونا أروع النماذج في التضحية والفداء من أجل الدفاع عن تراب الوطن وسلامة أراضية.

ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق باجراءات مكافحة فيروس كورونا والالتزام بكافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن، نظرا لحالة الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة للبلاد، وحرصا من الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع المواطنين.