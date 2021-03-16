شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنيا تعلن إصابة 58 شخصًا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا إيجابية 58 مسحة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بمدن وقري المحافظة، بينهم 34 حالة علاج منزلي، و24 حالة علاج داخلي بمستشفيات العزل والحجر.

وكشفت نتائج المسحات، عن إصابة 14 شخصا في بني مزار، و12 في المنيا، و13 في ملوي، و8 في سمالوط ، و3 في مطاي ، و2 أبوقرقاص، وواحد في ديرمواس.

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من وباء كورونا المستجد، والالتزام بالقرارات المنظمة للوقاية، محذرا من التهاون بشأن هذا الفيروس.