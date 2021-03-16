شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور مايا مرسي ومحافظ دمياط .. التنمية المحلية تحتفل بيوم المرأة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إطلاق الوزارة لمنصة إليكترونية باسم «أيادي مصر» بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي و«شركة أي أسواق مصر، إحدى شركات مجموعة أي فاينانس، وتتخصص تلك المنصة لترويج المنتجات اليدوية للمرأة المصرية بمختلف محافظات مصر، مما يعزز قدرتها الاقتصادية، ويفتح لها مجالا مهنيا مرموقا، خاصة وأن تلك المنصة ستقوم بالتواصل مع منصات الدولية للتسويق الاليكتروني دولية للترويج للمنتجات والمشغولات اليدوية للمرأة المصرية بالمحافظات في الأسواق الدولية والمحلية، اشكر في هذا السياق برنامج الغذاء العالمي على الدعم التقني الذي قدمه للمنصة الإلكترونية المذكورة، وادعوهم لتقديم تلك المنصة وإطلاقها خلال حفلنا الكريم.

وقال الوزير، خلال الاحتفالية التي أقامتها الوزارة اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم المرأة المصرية ، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، ومانجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمى في القاهرة ، وآلاء الزهيرى مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية في البرنامج وعدد من نائبات المحافظين، وقيادات الوزارة والعمل المحلي بالمحافظات، إن المرأة المصرية قدمت على مر التاريخ من عمر الوطن، تضحيات كبيرة ووقفت وبصلابة لتخوض تجارب نضالية وتنموية كبرى، جنباً إلى جنب بوصفها ركيزة أساسية في النهوض بمقدرات هذا الوطن.

وقال «شعراوي» أن المرأة المصرية تحملت أعباء الإصلاح الاقتصادي وإدارة المنظومة المالية لأسرتها وبلدها على النحو الذي أشادت به العديد من المنظمات الدولية وفي وقت جني ثمار هذا الإصلاح حتمت علينا هذا العام ظروف جائحة كورونا التي أصابت العالم جميعاً، لافتاً إلى ان المرأة المصرية لعبت دورًا رياديا في مواجهة هذه الجائحة سواء على مستوي العمل بمختلف المجالات خاصة القطاع الطبي من طبيبات وممرضات، وقفن في الصفوف الاولي للتصدي للجائحة ما أسهم في حفظ آلاف الأرواح، لما أظهرن قدراتهن في قيادة خطة الاستجابة للجائحة التي اعدتها الحكومة المصرية.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن سعادته بلقاء القيادات النسائية العاملة في مجال التنمية المحلية بمناسبة يوم المرأة المصرية الذي نحتفل به في 16 مارس الجاري، وذلك تواكباً مع الاحتفالات بيوم المرأة العالمي الذي احتفل به العالم في 8 مارس، بالإضافة إلى ذكري عيد الام في يوم 21 مارس، كلها مناسبات عزيزة على النفس، مشيرا إلى أن يوم المرأة المصرية هو اليوم الذي أكدت فيه المرأة المصرية دورها الرائد في الحركة الوطنية المصرية من أجل الاستقلال، حيث سقطت أول الشهيدات أثناء ثورة 1919 من السيدات خلال مظاهراتهن ضد الاستعمار.

وتابع أن لقائه اليوم، بحضور رئيس المجلس القومي للمرأة، بهذا التجمع الفريد والمتميز من السيدات العاملات في مجال المحليات، بدءاً من محافظ دمياط ، ونائبات المحافظين الحاضرات وقيادات العمل المحلى من الكوادر النسائية لدليل على أن وزارة التنمية المحلية تعمل في إطار خطة الدولة، وفى اطار أهداف الحكومة واستراتيجيتها 2030 وبالتواكب مع أهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة 2030 والتى تسعى لتعزيز دور المرأة وتمكينها.

وكشف «شعراوى» عن عدد السيدات القياديات في وزارة التنمية المحلية، وباقى المحافظات وصلت نسبته ما لا تقل عن 45 % من نسبة عدد العاملين، لافتاً إلى أن الوزارة أسست وحدات لتمكين المرأة بالوزارة والمحافظات «وحدات تكافؤ الفرص» حيث تعمل داخل كل المحافظات وتنسق مع الوحدة المركزية بالوزارة، وقد حققت تلك الوحدات منذ انشاءها مكاسب عديدة للمرأة العاملة بالمحافظات.

وأوضح شعراوى أن تلك الوحدات ساهمت في عملية توعية وتثقيف لتعزيز مكانة ودور المرأة في عملية التنمية والتصدي للتحديات التي تواجهها على المستوي المحلي، كما قامت بعقد دورات تدريبية متنوعة لثقل قدرات العاملين بتلك الوحدات، مشيراً إلى أن آخر تلك الدورات ما تم عقده خلال الشهر الماضي والتي تدرب خلالها عدد كبير من القيادات النسائية وشريكات العمل المحلى بكافة المحافظات، وذلك رفعاً لقدراتهن وتوعيتهن بالتحديات التي تواجه المرأة والتأكيد على سبل دعم وتعزيز برامج تمكين المرأة على المستوي المحلي اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وثقافيا.

وتابع شعراوى: لا يخفى عليكم أن للسيدات القياديات في المجال المحلى دوراً هاماً بحكم ما لديهن من خبرات بوصفهن عاملات وربات أسر في نفس الوقت، من تجارب ذات خصوصية وتفرد يجعلهن أكثر ادراكاً لاحتياجات الأسرة المصرية واحتياجات المجتمعات بالتبعية، مشددا على أن اهتمام الوزارة بالمرأة يستند على إدراك عميق بالدور المتميز والذي يشيد به دائما الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذي يضع المرأة المصرية، والعربية، والإفريقية دوما في مكانتها الرفيعة المستحقة كسند لعملية التنمية، فهن نصف المجتمع الأكثر قرباً من قضاياه ومشاكله، لافتاً إلى قيام رئيس الجمهورية بتكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة باعتبار استراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠، المنبثقة عن خطة التنمية المستدامة -مصر 2030، وثيقة العمل للأعوام المقبلة ولتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فيها.

كما أشار إلى أن مجموعة القيادات النسائية المصرية العاملات بالمحليات هن جزءاً من منتدى السيدات القياديات المحليات الأفريقيات المعروفة باسم «ريفيلا»، والذي انضمت اليه وزارة التنمية المحلية، ومحافظتي القاهرة والقليوبية منذ عودة نشاطها في منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية (UCLGA) فجموع الحضور النسائي الكريم اليوم يكون «ريفيلا مصر»، هذا التجمع النسائي الأفريقي المتميز الذي يعطى كذلك للمرأة الافريقية مكانة خاصة في عملية تنمية المدن والمحافظات.

وتابع الوزير، أن ذلك يأتى عملاً بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بدور المرأة الأفريقية بوصفها أحد ركائز التنمية، حيث يؤكد دوماً على أن مواجهة قضايا مثل الهجرة غير الشرعية والإرهاب تكون من خلال الاهتمام بالعملية التنموية والتي تلعب فيها المرأة دوراً رئيسيا، وتابع شعراوى: «لا يفوتنى أن اشير إلى أن المرأة عموما هي التي تتحمل الأعباء الكبرى من عمليات الهجرة غير الشرعية حيث تعول أسرتها وتدير شئونهم الحياتية وحدها، وكذا خلال عمليات النزوح القسري للاجئين حول العالم، تتولى المرأة مشقة إدارة شؤون الأسرة بعيدا عن الديار، وكذلك الاهتمام بتنشئة الأطفال في ظروف صعبة»، كذلك الدور الإيجابي الذي لعبته المرأة المصرية لحماية اسرتها من أثار الفيروس وهو الامر الذي يجعل دوما المرأة صاحبة مكانة مرموقة في كل المجتمعات، والان تعمل بجدية داخل المؤسسات المحلية والدولية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حرصت على تبني قضايا المرأة ودعمها سواء من حيث الأطر المؤسسية اللازمة لمتابعة قضاياها كوحدات تمكين المرأة التي إنشأتها الوزارة في المحافظات، أو من خلال الدورات التدريبية المتخصصة، أو من خلال تعيين المرأة في المناصب القيادية بالمحليات، إيمانا منا بقدراتها في العمل التنفيذي والميداني.

وأشار وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على أن يكون مكون تمكين المرأة وتوفير الموارد الازمة ضمن مبادرة حياة كريمة، ومشروعات تطوير القرية المصرية، وتشجيعهن على بدء مشروعات صغيرة ضمن الإطار المتكامل لتنمية القرية المصرية، وبحيث تتعزز قدرات المرأة الريفية وتتنوع مصادر دخلها، وأضاف شعراوى أنه أوصى خلال زيارته الميدانية في قري محافظة الأقصر، بأن تساهم الوزارة أيضا في التسويق لمنتجات تلك المشروعات الصغيرة، مما يشجع على إدماج المرأة في المجتمع، وتمكينها لمساعدة أسرتها، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة بشكل مباشر في تطوير الريف المصري، وتحقيق رؤية رئيس الجمهورية المتكاملة لتطوير القرية المصرية ورعاية أبنائها.

ولفت شعراوى إلى الدور الهام والفاعل لصندوق التنمية المحلية، التابع للوزارة في تمويل مشروعات المرأة المصرية بالريف، وكذلك تمويل المشروعات الصغيرة من خلال مشروع الوزارة «مشروعك» علاوة على الاهتمام بدور المرأة وتعزيز قدراتها في مشروع تطوير صعيد مصر.

واختتم شعراوى كلمته، «اسمحوا لي أن انهي كلمتي في هذه المناسبة بهذا الاقتباس من كلمة الرئيس السيسى كان نصها»أن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري، والذى رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء بها من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفاله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من اجل اعلى دراجات الاندماج الاجتماع لكافة الفئات«،»ان الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني«.

شهد اللقاء عدد من نائبات المحافظين، وهم الدكتورة نهال بلبع نائبة محافظ البحيرة ، والدكتورة إيمان ريان نائبة محافظ القليوبية، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والدكتورة جاكلين عازر نائبة محافظ الإسكندرية، والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبة محافظ الشرقية، والدكتورة دينا عثمان نائبة محافظ مطروح.