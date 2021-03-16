شكرا لقرائتكم خبر عن صحة أسوان : دعم مستشفى الصدر والحميات بـ«تانك أكسجين» سعة 3000 لتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في أسوان عن تزويد ودعم مستشفى الصدر والحميات والتي تستقبل حالات كورونا بـ تانك أكسجين إضافي سعة 3000 لتر أكسجين سائل.

وأشرف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة في أسوان، والدكتور طارق صبحي مدير الطب العلاجي، على أعمال اللجنة الفنية التي كانت تشرف على عملية التركيب على الشبكة، حيث استمر العمل عليها حتى ساعات متأخرة من فجر اليوم، وذلك تلبية لاحتياجات المستشفيات وتفعيله لخدمة المرضى.