شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب ومحافظ الفيوم يضعان حجر أساس مشروع شاليهات نادي قارون الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بتفقد وافتتاح ووضع حجر الأساس لعددٍ من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة، تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة واللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشبابية بالمحافظة، ورؤساء وأعضاء مراكز الشباب والأندية.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه في مستهل الزيارة قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم، بافتتاح نادي الصفوة الرياضي بمنطقة كيمان فارس المقام على مساحة 3339 متر مربع، وبتكلفة تبلغ نحو 2 مليون جنيه، ويخدم 1550 عضواً، لافتاً أن النادي يًقدم عدداً من الأنشطة الاجتماعية والدينية، بجانب الأنشطة الرياضية التي تشمل الكاراتية والتايكوندو والجمباز وتنس الطاولة وألعاب القوي والملاكمة والشطرنج وكرة القدم واليد، فضلاً عن صالة للألعاب الفردية وألعاب الأطفال.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم، المبني الإداري بالنادي، وشهدا مباراة لكرة القدم النسائية وعرض لرياضة الكاراتية.

عقب ذلك، قام وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الفيوم، بوضح حجر الأساس لمبنى شاليهات نادي قارون الرياضي، على مساحة ١٥٠٠ متر مربع، وبتكلفة تبلغ نحو ١٥ مليون جنيه، وتضم الشاليهات ٨٠ حجرة فندقية بواقع ٤٠ حجرة فردى ومثلها مزدوج، كما قاما بافتتاح الملعب الخماسي لكرة القدم، بتمويل من وزارة الشباب والرياضة، وشارك وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الفيوم، بماراثون للدراجات داخل أروقة النادى.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الزيارة شملت أيضا افتتاح ملعب كرة القدم الرسمي بمركز شباب العدوة بتكلفة بلغت 4،6 مليون جنيه بتمويل من وزارة الشباب والرياضة، كما تفقد الوزير والمحافظ معرض منتجات أندية الفتاة للحرف اليدوية والتراثية الذي يضم أعمال خشبية وسجاد يدوي، ومعرضا للصور، والأنشطة الخاصة بذوي الهمم، وأشاد الوزير، بما يحويه المعرض من مشغولات ومعروضات، لافتاً إلى أنه سيتم توفير مكان بنادي الجزيرة بالقاهرة لعرض هذه المنتجات، مؤكداً أن الوزارة تولى اهتماماً خاصاً بالأعمال الحرفية والمنتجات الشبابية، وخاصة لذوي القدرات الخاصة.

وعقب ذلك شهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم، عرضاً فنياً ورياضياً من تنظيم وتنفيذ أبناء مركز شباب العدوة، كما قاما بتكريم عددٍ من أسر الشهداء، والمتميزين رياضياً.

ومن جهته، قدم وزير الشباب والرياضة، التهنئة لمحافظ الفيوم والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بمناسبة العيد القومي لمحافظة الفيوم الذي يوافق 15 مارس، تخليداً لذكرى وقفة شعب الفيوم البطولية ضد الإحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنه تم ضخ استثمارات رياضية بمحافظة الفيوم خلال العام الماضي بقيمة 27 مليون جنيه، للارتقاء بكافة الخدمات الشبابية والرياضية.

ومن جانبه، أشار محافظ الفيوم، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قري الريف المصري تشتمل على تطوير ورفع كفاءة عدداً من مراكز الشباب والأندية الرياضية بمركزى إطسا ويوسف الصديق، موضحاً أن المحافظة تولي قطاع الشباب والرياضة اهتماما بالغا لاستثمار طاقات الشباب بما يعود بالنفع العام على المجتمع.