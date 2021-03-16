وزير الشباب ومحافظ الفيوم يضعان حجر أساس مشروع شاليهات نادي قارون الرياضي

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب ومحافظ الفيوم يضعان حجر أساس مشروع شاليهات نادي قارون الرياضي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بتفقد وافتتاح ووضع حجر الأساس لعددٍ من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة، تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة واللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشبابية بالمحافظة، ورؤساء وأعضاء مراكز الشباب والأندية.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه في مستهل الزيارة قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم، بافتتاح نادي الصفوة الرياضي بمنطقة كيمان فارس المقام على مساحة 3339 متر مربع، وبتكلفة تبلغ نحو 2 مليون جنيه، ويخدم 1550 عضواً، لافتاً أن النادي يًقدم عدداً من الأنشطة الاجتماعية والدينية، بجانب الأنشطة الرياضية التي تشمل الكاراتية والتايكوندو والجمباز وتنس الطاولة وألعاب القوي والملاكمة والشطرنج وكرة القدم واليد، فضلاً عن صالة للألعاب الفردية وألعاب الأطفال.
كما تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم، المبني الإداري بالنادي، وشهدا مباراة لكرة القدم النسائية وعرض لرياضة الكاراتية.
عقب ذلك، قام وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الفيوم، بوضح حجر الأساس لمبنى شاليهات نادي قارون الرياضي، على مساحة ١٥٠٠ متر مربع، وبتكلفة تبلغ نحو ١٥ مليون جنيه، وتضم الشاليهات ٨٠ حجرة فندقية بواقع ٤٠ حجرة فردى ومثلها مزدوج، كما قاما بافتتاح الملعب الخماسي لكرة القدم، بتمويل من وزارة الشباب والرياضة، وشارك وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الفيوم، بماراثون للدراجات داخل أروقة النادى.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الزيارة شملت أيضا افتتاح ملعب كرة القدم الرسمي بمركز شباب العدوة بتكلفة بلغت 4،6 مليون جنيه بتمويل من وزارة الشباب والرياضة، كما تفقد الوزير والمحافظ معرض منتجات أندية الفتاة للحرف اليدوية والتراثية الذي يضم أعمال خشبية وسجاد يدوي، ومعرضا للصور، والأنشطة الخاصة بذوي الهمم، وأشاد الوزير، بما يحويه المعرض من مشغولات ومعروضات، لافتاً إلى أنه سيتم توفير مكان بنادي الجزيرة بالقاهرة لعرض هذه المنتجات، مؤكداً أن الوزارة تولى اهتماماً خاصاً بالأعمال الحرفية والمنتجات الشبابية، وخاصة لذوي القدرات الخاصة.
وعقب ذلك شهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم، عرضاً فنياً ورياضياً من تنظيم وتنفيذ أبناء مركز شباب العدوة، كما قاما بتكريم عددٍ من أسر الشهداء، والمتميزين رياضياً.
ومن جهته، قدم وزير الشباب والرياضة، التهنئة لمحافظ الفيوم والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بمناسبة العيد القومي لمحافظة الفيوم الذي يوافق 15 مارس، تخليداً لذكرى وقفة شعب الفيوم البطولية ضد الإحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919.
وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنه تم ضخ استثمارات رياضية بمحافظة الفيوم خلال العام الماضي بقيمة 27 مليون جنيه، للارتقاء بكافة الخدمات الشبابية والرياضية.
ومن جانبه، أشار محافظ الفيوم، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قري الريف المصري تشتمل على تطوير ورفع كفاءة عدداً من مراكز الشباب والأندية الرياضية بمركزى إطسا ويوسف الصديق، موضحاً أن المحافظة تولي قطاع الشباب والرياضة اهتماما بالغا لاستثمار طاقات الشباب بما يعود بالنفع العام على المجتمع.
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