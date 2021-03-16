شكرا لقرائتكم خبر عن بإجراءات إحترازية.. قداس للاحتفال بـ«الذبيحة الإلهية» بكنيسة القلب المقدس بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأب فليب فرج الله راعى كنيسة الاباء الفرنسيسكان القلب المقدس بمنطقة الابراهيمية في الاسكندرية، صلاة قداس الذبيحة الالهية، الثلاثاء، ضمن فعاليات اليوم السادس من التساعية الخاصة لإكرام القديس يوسف البتول، وذلك وسط التزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث روعى التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

بإجراءات إحترازية وتباعد اجتماعى .. قداس إلهى للاحتفال بـ"الذبيحة الالهية" فى كنيسة القلب المقدس اللاتنية بالإسكندرية (صور)

بإجراءات إحترازية وتباعد اجتماعى .. قداس إلهى للاحتفال بـ"الذبيحة الالهية" فى كنيسة القلب المقدس اللاتنية بالإسكندرية (صور)

بإجراءات إحترازية وتباعد اجتماعى .. قداس إلهى للاحتفال بـ"الذبيحة الالهية" فى كنيسة القلب المقدس اللاتنية بالإسكندرية (صور)

وعقب الصلاة ألقى «فليب»، عظة روحية مقتضبة تحد فيها عن الذبيحة الإلهية، قائلاً أيها الرب يسوع، يا من عرفت عمق الألم الذي عاشه قلب يوسف حين سمع نبوءة سمعان الشيخ لأمك العذراء، نسألك بشفاعته أن تمنحنا النعمة لكي نخدمك بأمانة كل أيام حياتنا، ونحمل صليبنا بفرح عالمين أننا إن شاركناك في الألم فلَسوف نشاركك في المجد إلى الأبد.

وفى سيقا متصل، هنأ المطران جورج شيحان، مطران الكنيسة المارونية بمصر، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وذلك بمناسبة العام الثامن للتنصيب البطريركي لغبطة أبينا البطريرك.

بإجراءات إحترازية وتباعد اجتماعى .. قداس إلهى للاحتفال بـ"الذبيحة الالهية" فى كنيسة القلب المقدس اللاتنية بالإسكندرية (صور)

بإجراءات إحترازية وتباعد اجتماعى .. قداس إلهى للاحتفال بـ"الذبيحة الالهية" فى كنيسة القلب المقدس اللاتنية بالإسكندرية (صور)

بإجراءات إحترازية وتباعد اجتماعى .. قداس إلهى للاحتفال بـ"الذبيحة الالهية" فى كنيسة القلب المقدس اللاتنية بالإسكندرية (صور)

وجاء بنص التهنئة، «نهنئ غبطتكم بالذكرى الثامنة على تجليسكم بطريركًا للأقباط الكاثوليك، أدام الله خدمتكم وعزز مساعيكم لنهضة الكنيسة الكاثوليكية بمصر،.. سيادة المطران جورج شيحان: مطران رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية بمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونيةِ بمصر».

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