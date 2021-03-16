شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم في الوادي الجديد : عواصف ترابية وانخفاض درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة الوادي الجديد ، اليوم الثلاثاء، عواصف ترابية متوسطة محملة بالأتربة وسط انخفاض فى درجات الحرارة، وحالة من عدم الاستقرار في الطقس، حيث رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادى الجديد درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد على ضرورة توخي الحذر والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة حركة الرياح والعواصف ومدى تأثيرها على الطرق السريعة ونصب أكمنة مرورية لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية في حالة انعدام الرؤية بالطرق السريعة.

وفي سياق متصل، تواصل المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف رفع حالة الطوارئ تحسبا لوقوع حوادث مرورية أو غيرها من الكوارث نتيجة الطقس غير المستقر.