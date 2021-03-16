شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يتفقد الدورة التدريبية لإعداد القادة بالمركز الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل الأساتذة لشغل منصب عميد والتى ينظمها المركز الدولى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ويحاضر فيها نخبة متميزة من المدربين ويشارك بها وكلاء العديد من كليات الجامعة.

وأكد رئيس جامعة المنوفية على أهمية مثل هذه الدورات التدريبية لتنمية وتطوير القدرات الاستراتيجية وقدرات القيادة الأساسية وفعاليتهم القيادية، من خلال تجارب تعليمية مكثفة، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من تطوير كفاءاتهم على تحليل الروابط بين الوظائف داخل بيئة العمل وخارجها، كما تقدم المادة التدريبية مجموعة متكاملة من أدوات التدريب الفعالة والتي تشمل مناقشات مفتوحة، ومناقشات على مستوى الفريق لتقييم كل مشارك على المستوى الفردي، بالإضافة إلى تحسين الإدراك الذاتي والثقة بالنفس التي ستمكن كل مشارك من فهم تحدياته ومناقشة الحلول الممكنة التي يحتاجها، كما يساعد البرنامج المشاركين أيضاَ على الحفاظ على العلاقات الإنتاجية مع مجموعات العمل الأخرى، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين من اجتياز الدورة بنجاح والاستفادة من محتويات الحقيبة التدريبية، مؤكدا على تفعيل المزيد من الدورات التدريبية التي ينظمها المركز لتحقيق أهدافها المنشودة.

كان في استقبال رئيس جامعة المنوفية، الدكتورة جمالات يوسف مدير المركز، ويحاضر في الدورة الدكتورة رانيا عزمى نائب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.