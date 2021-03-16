أخبار مصر.. المالية: الأجور بالموازنة 361 مليار جنيه والزيادة تشمل المعلمين

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن حجم الأجور فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديدة 2021 – 2022 والتى ستبدأ فى 1 يوليو المقبل تبلغ 361 مليار جنيه مقارنة بـ324 مليار جنيه فى الموازنة العامة الحالية فى العام المالى الجارى 2020 – 2021 بزيادة تقدر بنحو 37 مليار جنيه.

وأضاف وزير المالية أن المعلمين البالغ عددهم نحو 1.4مليون معلم تشملهم الزيادات الجديدة لمرتبات العاملين بالدولة والتى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهم نفس الشريحة التى تنتمى إلى غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، موضحًا أن الادارين التابعين لوزارة التربية والتعليم خاضعين لقانون الخدمة المدنية وينطبق عليهم ما ينطبق على الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

وزير المالية: الأجور بالموازنة 361 مليار جنيه وزيادة المرتبات تشمل المعلمين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن حجم الأجور فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديدة 2021 – 2022 والتى ستبدأ فى 1 يوليو المقبل تبلغ 361 مليار جنيه مقارنة بـ324 مليار جنيه فى الموازنة العامة الحالية فى العام المالى الجارى 2020 – 2021 بزيادة تقدر بنحو 37 مليار جنيه.

وأضاف وزير المالية أن المعلمين البالغ عددهم نحو 1.4مليون معلم تشملهم الزيادات الجديدة لمرتبات العاملين بالدولة والتى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهم نفس الشريحة التى تنتمى إلى غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، موضحًا أن الادارين التابعين لوزارة التربية والتعليم خاضعين لقانون الخدمة المدنية وينطبق عليهم ما ينطبق على الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وأوضح وزير المالية أن مرتبات المعلمين سوف يضاف إليها حافز تطوير التعليم ليشمل المعلمين والموجهين برياض الأطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بتكلفة 2.6 مليار جنيه ومتوسط شهرى 660 جنيه.

التعليم تحدد قواعد حضور وغياب الطلاب بالفصل الدراسى الثانى

قالت مصادر مسؤولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن قواعد حضور وغياب الطلاب بالفصل الدراسى الثانى، واضحة لجميع أولياء الأمور، فالطالب الذى يرغب فى الحضور فالمدارس تتوافر فيها كافة الاجراءات الاحترازية ولا يقدم الطالب أى إقرار، أما من يختار عدم الحضور غير الامتحانات عليه تقديم إقرار من ولى الأمر لاستكمال المناهج أونلاين.

وأوضحت المصادر أنه فى حالة تقديم ولى الأمر إقرار بعدم الحضور وبعد فترة كانت هناك رغبة من ولى الأمر أو الطالب بالذهاب للمدرسة لا توجد أى مشكلة على الطالب، أما فى حالة عدم الحضور بدون تقديم إقرار قد تلجأ المدرسة إلى توجيه إنذار للطالب، لافتة إلى أنه فى حالة انتظام الطالب فى الحضور منذ بدء الترم الثانى ورأى بعد ذلك أنه فى حاجة إلى العودة إلى المنصات واستكمال المناهج من المنزل يفعل هذا الأمر دون أى عائق.

وشددت المصادر على أنه لا يحرم أى طالب سواء انتظم فى الدراسة أو اختار استكمال الترم الثانى من المنزل وحتى لو لم يقدم إقرار.

الحكومة: منشور مخدر "الاستيكر" المنسوب لوزارة الداخلية "مزيف"‏

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما يتم تداوله من منشوراً تحذيرياً منسوباً لوزارة ‏الداخلية يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم في حالات ‏الخطف، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول ‏والذي يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم في حالات الخطف.‏

وأوضحت الداخلية، أن تداول تلك الشائعة في وقت سابق، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة، مُشددةً ‏على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، مُشيرةً إلى أنه لم يتم إصدار أي ‏منشورات أو رصد شكاوى أو قضايا في هذا الشأن.‏

التأمينات: المعاشات ارتفعت من 86.5 مليار عام 2014 حتى 282 مليار جنيه فى 2021

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولي اهتماما كبيرا لأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة، حيث وجه بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من أول يوليو المقبل بتكلفة سنوية قدرها 31 مليار جنيه، لافتا إلى أن قيمة المعاشات المنصرفة عام 2014 بلغت 86.5 مليار جنيه، ومن أجل تحسين مستوي معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فقد تمت زيادة قيم المعاشات سنويا لتصل فى العام المالى 2021 - 2022 إلى مبلغ 282 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة فى تصريحات اليوم، الثلاثاء، أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل إلى 10.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين موضحاً أن تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يتم حسابها وفقا لمتوسط معدلات التضخم والتى تعادل 5٪ هذا العام، إلا أن توجيه الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 13٪ لتغطية معدل التضخم وتحقيق زيادة عن نسبة التضخم بنسبة 8% في دخول أصحاب المعاشات لتحسين مستوي معيشتهم.

الأمطار تسقط فى الكونغو قبل ساعات من مباراة الأهلى وفيتا كلوب.. فيديو

هطلت الأمطار بغزارة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالكونغو، قبل ساعات من مباراة الأهلي وفيتا كلوب بالعاصمة الكونغولية كينشاسا ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ورغم درجة الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة في اليومين الماضيين وتحديداً يوم الأحد إلا أن الأجواء المناخية تغيّرت تماماً فى الساعات الأولى من اليوم، وهطلت الأمطار في العاصمة الكونغولية كينشاسا قبل مباراة الأهلي وفيتا كلوب التىي ستقام في الثالثة عصر اليوم باستاد "الشهداء" .

ويدخل الأهلي اختبارا صعبا وفارقا في مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يحل ضيفا على فيتا كلوب في الثالثة ظهر اليوم الثلاثاء في المباراة التي يتطلع خلالها النسور الحمر لتحقيق نتيجة إيجابية تبقي على آمالهم في الصعود إلى دور الثمانية الأفريقي.