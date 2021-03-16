شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو بالعربية للتصنيع بشراكة كورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنه مخطط تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بشراكة مع شركة هونداى روتم الكورية.

واستقبلت الهيئة القومية للأنفاق اليوم الدفعة السابعة من عربات المترو الجديدة الكورية الواردة للخط الثالث للمترو ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيفا جديداً للخط الثالث للمترو خلال الشهر الجارى، حيث وصل من الصفقة حتى الآن 7 قطارات وتم البدء فى الدفع بهم بالخدمة ضمن أسطول قطارات الخط الثالث اليومى.

وقطارات مترو الأنفاق القادمة للخط الثالث تأتى ضمن تعاقد وقعته وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتم الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليون يورو +640 مليون جنيه مصرى (من الخزانة العامة للدولة)، بما يعادل 6.361 مليار جنيه.

وتشمل الصفقة عقد صيانة للقطارات لمدة ثمانى سنوات بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالي ال32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداى روتيم وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.

ويتمتع كل قطار جديد بنظام تكييف هواء عالى السعة بجانب انه مزود بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً فى بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى حاسة السمع.