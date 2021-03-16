شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستعرض مميزات اللائحة التنفيدية لقانون الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التصامن لشؤون مؤسسات الجمعيات الاهلية أن اليوم يشهد عهد جديد للعمل الاهلى من خلال تشريعات جديدة بعد إقرار اللائحة الجديدة لقانون الجمعيات .

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ مع مؤسسات المجتمع الأهلي ، وذلك تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، حيث يتم التعريف باللائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019، والتعريف بخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي، وبحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية

وعرض أيمن عبد الموجود أهم مميزات اللائحة التنفيدية لقانون الجمعيات الالتزام بالمادة 75 من الدستور المصرى وحرية العمل الاهلى والشفافية واحترام حق الانسان والمشاركة والشمولية والكفاءة والفاعلية والشراكات، وكذلك تفعيل التحول الرقمى وميكنة أعمال الجمعيات واللائحة التنفيذية لهم .