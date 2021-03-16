شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنجح فى إنتاج تقاوى طماطم محلية للمرة الأولى.. والفدان ينتج 60 طنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق من علماء مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، فى إنتاج تقاوى طماطم محلية، وذلك للمرة الأولى بعد أن كان يتم استيرادها من الخارج.

وبلغ إنتاج فدان الطماطم بالتقاوى المحلية 60 طنا فى الصوب الزراعية وارتفاعها أكثر من 4 أمتار، وتتميز هذه التقاوى بتحملها لأجواء مناخية مختلفة وتقاوم الإصابة بالأمراض.

ويتم الزراعة بالتقاوى الجديدة حاليا فى مصر وفى المزارع المصرية ببعض الدول الأفريقية.

وتعتبر تقاوى الطماطم من أهم نواتج البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر حيث يعمل البرنامج على استنباط تقاوى محلية بمواصفات مميزة من تقاوى الخضر لضبط الأسعار فى السوق المصرية وتقليل فاتورة الاستيراد التى تستنزف العملة الصعبة، وأيضاً بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى.

وتؤكد وزارة الزراعة أن آلية البرنامج المخصصة تنفذ على أساس استغلال الإمكانيات المتاحة للمحطات والمراكز البحثية من صوب زراعية ومعدات وآلات زراعية وعمالة فنية مدربة .



انتاج طماطم لأول مرة بتقاوى مصرية



الطماطم



محصول الطماطم



انتاج محصول الطماطم



انتاج الطماطم