شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تطلق منصة إلكترونية لترويج المنتجات اليدوية للمرأة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إطلاق الوزارة لمنصة إلكترونية لترويج المنتجات اليدوية للمرأة المصرية بمختلف محافظات مصر، مما يعزز قدرتها الاقتصادية ويفتح لها مجالا مهنيا مرموقا.

جاء ذلك على هامش احتفالية وزارة التنمية المحلية اليوم بمناسبة يوم المرأة المصرية، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ومانجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمى في القاهرة وآلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى البرنامج وعدد من نائبات المحافظين، وقيادات الوزارة والعمل المحلي بالمحافظات.

وفى كلمة ألقاها وزير التنمية المحلية، على هامش الاحتفالية أكد حرص الوزارة على أن يكون مكون تمكين المرأة وتوفير الموارد اللازمة ضمن مبادرة حياة كريمة ومشروعات تطوير القرية المصرية وتشجيعهن على بدء مشروعات صغيرة ضمن الإطار المتكامل لتنمية القرية المصرية، وبحيث تتعزز قدرات المرأة الريفية وتتنوع مصادر دخلها.

ولفت شعراوى إلى أنه أوصى خلال زيارته الميدانية فى قرى محافظة الأقصر بأن تساهم الوزارة أيضا فى التسويق لمنتجات تلك المشروعات الصغيرة مما يشجع علي إدماج المرأة في المجتمع و تمكينها لمساعدة أسرتها، و هو الأمر الذي من شأنه المساهمة بشكل مباشر في تطوير الريف المصري وتحقيق رؤية رئيس الجمهورية المتكاملة لتطوير القرية المصرية ورعاية أبنائها.

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته قائلاً ": اسمحوا لى أن أنهي كلمتي في هذه المناسبة بهذا الاقتباس من كلمة الرئيس السيسى كان نصها "أن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها فى المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذى يعبر عن إرادة الشعب المصري، والذى رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء بها من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفاله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2020 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من اجل اعلى دراجات الاندماج الاجتماع لكافة الفئات"، "أن الاستقرار والتقدم لن يتحقق إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة اوجه العمل الوطني"