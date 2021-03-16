شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: المرأة تشغل 45% من المواقع القيادية بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن المرأة المصرية قدمت على مر التاريخ من عمر الوطن، تضحيات جسام، ووقفت وبصلابة لتخوض تجارب نضالية وتنموية كبرى، جنباً الى جنب بوصفها ركيزة أساسية في النهوض بمقدرات هذا الوطن.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها شعراوى، خلال الاحتفالية التى أقامتها الوزارة اليوم بمناسبة يوم المرأة المصرية، بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ومانجستاب هايلى، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمى فى القاهرة وآلاء الزهيرى، مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى البرنامج وعدد من نائبات المحافظين، وقيادات الوزارة والعمل المحلي بالمحافظات.

وقال شعراوى، إن المرأة المصرية تحملت أعباء الإصلاح الاقتصادى وإدارة المنظومة المالية لأسرتها وبلدها علي النحو الذى أشادت به العديد من المنظمات الدولية وفي وقت جني ثمار هذا الإصلاح حتمت علينا هذا العام ظروف جائحة كورونا التى أصابت العالم جميعاً، لافتاً إلى أن المرأة المصرية لعبت دورًا رياديا فى مواجهة هذه الجائحة سواء على مستوى العمل بمختلف المجالات خاصة القطاع الطبى من طبيبات وممرضات، وقفن فى الصفوف الأولى للتصدى للجائحة ما أسهم فى حفظ آلاف الأرواح، لما أظهرن قدراتهن في قيادة خطة الاستجابة للجائحة التى أعدتها الحكومة المصرية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن يوم المرأة المصرية هو اليوم الذي أكدت فيه المرأة المصرية دورها الرائد في الحركة الوطنية المصرية من أجل الاستقلال، حيث سقطت أول الشهيدات أثناء ثورة 1919 من السيدات خلال مظاهراتهن ضد الاستعمار، مؤكدا أن لقائه اليوم بحضور رئيس المجلس القومي للمرأة بهذا التجمع الفريد والمتميز من السيدات العاملات في مجال المحليات بدءاً من محافظ دمياط و نائبات المحافظين الحاضرات وقيادات العمل المحلى من الكوادر النسائية لدليل على ان وزارة التنمية المحلية تعمل فى إطار خطة الدولة وفى إطار أهداف الحكومة واستراتيجيتها 2030 وبالتواكب مع أهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة 2030 والتى تسعى لتعزيز دور المرأة وتمكينها.

وكشف شعراوى، أن عدد السيدات القياديات فى وزارة التنمية المحلية وفى باقى المحافظات وصلت نسبته ما لا تقل عن 45% من نسبة عدد العاملين، لافتاً إلى أن الوزارة أسست وحدات لتمكين المرأة بالوزارة والمحافظات "وحدات تكافؤ الفرص" حيث تعمل داخل كل المحافظات وتنسق مع الوحدة المركزية بالوزارة، وقد حققت تلك الوحدات منذ إنشاءها مكاسب عديدة للمرأة العاملة بالمحافظات.

وأوضح شعراوى، أن تلك الوحدات ساهمت فى عملية توعية وتثقيف لتعزيز مكانة ودور المرأة في عملية التنمية والتصدي للتحديات التي تواجهها على المستوي المحلي، كما قامت بعقد دورات تدريبية متنوعة لثقل قدرات العاملين بتلك الوحدات، مشيراً إلى أن آخر تلك الدورات ما تم عقده خلال الشهر الماضي والتي تدرب خلالها عدد كبير من القيادات النسائية وشريكات العمل المحلى بكافة المحافظات، وذلك رفعاً لقدراتهن وتوعيتهن بالتحديات التي تواجه المرأة والتأكيد على سبل دعم وتعزيز برامج تمكين المرأة على المستوي المحلي اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وثقافيا.

وتابع شعراوى : لا يخفى عليكم ان للسيدات القياديات في المجال المحلى دوراً هاماً بحكم ما لديهن من خبرات بوصفهن عاملات وربات أسر في نفس الوقت، من تجارب ذات خصوصية وتفرد يجعلهن أكثر ادراكاً لاحتياجات الاسرة المصرية واحتياجات المجتمعات بالتبعية.

وشدد وزير التنمية المحلية، على اهتمام الوزارة بالمرأة يستند على إدراك عميق بالدور المتميز والذي يشيد به دائما الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذي يضع المرأة المصرية، والعربية، والإفريقية دوما في مكانتها الرفيعة المستحقة كسند لعملية التنمية، فهن نصف المجتمع الأكثر قرباً من قضاياه ومشاكله ، لافتاً إلى قيام رئيس الجمهورية بتكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030، المنبثقة عن خطة التنمية المستدامة-مصر 2030، وثيقة العمل للأعوام القادمة ولتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فيها.

كما أشار شعراوى إلى ان مجموعة القيادات النسائية المصرية العاملات بالمحليات هن جزءاً من منتدى السيدات القياديات المحليات الافريقيات المعروفة باسم "ريفيلا"، والذي انضمت اليه وزارة التنمية المحلية، ومحافظتي القاهرة والقليوبية منذ عودة نشاطها في منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية (UCLGA) فجموع الحضور النسائي الكريم اليوم يكون "ريفيلا مصر"، هذا التجمع النسائي الأفريقي المتميز الذي يعطى كذلك للمرأة الافريقية مكانة خاصة في عملية تنمية المدن والمحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن ذلك يأتى عملاً بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بدور المرأة الافريقية بوصفها أحد ركائز التنمية حيث يؤكد دوماً على ان مواجهة قضايا مثل الهجرة غير الشرعية والارهاب تكون من خلال الاهتمام بالعملية التنموية والتي تلعب فيها المرأة دوراً رئيسيا، وتابع شعراوى: ولا يفوتنى أن أشير إلى أن المرأة عموما هي التي تتحمل الأعباء الكبرى من عمليات الهجرة غير الشرعية حيث تعول أسرتها وتدير شئونهم الحياتية وحدها، وكذا خلال عمليات النزوح القسري للاجئين حول العالم، تتولى المرأة مشقة ادارة شئون الاسرة بعيدا عن الديار ، وكذلك الاهتمام بتنشئة الأطفال في ظروف صعبة ، كذلك الدور الإيجابي الذي لعبته المرأة المصرية لحماية اسرتها من أثار الفيروس وهو الامر الذى يجعل دوما المرأة صاحبة مكانة مرموقة في كل المجتمعات، والان تعمل بجدية داخل المؤسسات المحلية والدولية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حرصت على تبني قضايا المرأة ودعمها سواء من حيث الأطر المؤسسية اللازمة لمتابعة قضاياها كوحدات تمكين المرأة التي أنشأتها الوزارة في المحافظات، او من خلال الدورات التدريبية المتخصصة او من خلال تعيين المرأة في المناصب القيادية بالمحليات إيمانا منا بقدراتها في العمل التنفيذي والميداني.

