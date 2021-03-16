شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الشراء الموحد: إدراج مستحضرات لعلاج التصلب المتعدد سعره أقل 14% من السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الشراء والإمداد والتموين الطبى، أن الهيئة تتبع أعلى مقاييس نحو الاستخدام الأمثل للموارد، مع توفير الأدوية للجهات المقدمة للخدمة الطبية.

وقالت هيئة الشراء والإمداد والتموين الطبى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نحو الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، وتوفير احتياجات الجهات المقدمة للخدمة الصحية بأفضل جودة وأقل سعر قامت الهيئة المصرية للشراء الموحد بطرح ممارسة لأدوية التصلب المتعدد لتوفيرها للجهات الصحية.

وتابعت هيئة الشراء الموحد: "تمكنت الهيئة خلال الممارسة التى طرحتها من إدراج مستحضرات جديدة لعلاج التصلب المتعدد، مما يعود بالنفع على المريض، مع تحقيق وفر مباشر يصل الى 14% من السعر المتداول للأصناف.

كانت خصصت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وإدارة التكنولوجيا الطبية فى إطار مبادرتها لرقمنة عمليتى الشراء والإمداد الخط الساخن "15556"، وذلك لاستقبال الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالمنظومة من الجهات المختلفة أو الموردين.

