شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تعلن إطلاق أول ملتقى للشباب المقبلين على الدراسة بالخارج أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، لعرض خطوات معادلة شهادات الطلاب الدارسين بالخارج، حيث جاءت مناشدات الطلاب خلال لقاء الشباب المسجلين بمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج «MEDCE»، بإيجاد آلية أسرع لمعادلة الشهادات.

من ناحيتها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بالتعاون المستمر والبناء مع وزارة التعليم العالي لخدمة أبنائنا من الدارسين بالخارج، وتعريفهم بما تقدمه الدولة من جهود لتطوير التعليم، وبناء الجامعات الأهلية والدولية التى تحاكى أحدث الجامعات عالميًا؛ مؤكدة أن الطلاب أعربوا خلال زيارتهم للجامعات الأهلية أنها مصممة بمواصفات عالمية، منها ما يفوق جامعات الخارج مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم العالى لحوكمة الخدمات المقدمة للدارسين بالخارج، فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى.

وفى السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة أنه سيتم نشر تفاصيل معادلة الشهادات للدارسين بالخارج، على موقع مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج «MEDCE»، الذى تتيح عضويته فرصة التواصل مع الجهات الرسمية والحصول على فرص تدريب بجهات حكومية إضافة لمؤسسات القطاع الخاص فضلا عن حضور كافة الفعاليات التى ينظمها المركز.

من جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي أن الوزارة تتيح عبر موقع معادلة الشهادات والذي سيتم نشره علي موقع مركز وزارة الهجرة للحوار، يتضمن كافة الإجراءات منها «خطوات التقدم لمعادلة الدرجات العلمية، استكمال طلب معادلة مقدم من قبل، الدعم الفنى لنظام المعادلات الإلكترونى، نظام الإرشادات الذكى، والمستندات المطلوبة للمعادلة»

وعبر وزير التعليم العالي عن دعم شباب الدارسين بالخارج عبر المكاتب الثقافية المتواجدة في مختلف دول العالم ، مشيدا بخطوة اطلاق وزارة الهجرة منصة حوارية تفاعلية تتيح استدامة التواصل مع ابناءنا بالخارج وربطهم بجهود الدولة وتتيح لهم التعرف علي الخدمات المقدمة لهم..

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، الدعوة لوزير التعليم العالي للقاء الشباب المقبل علي الدراسة بالخارج في الملتقى الذي تنظمه وزارة الهجرة للشباب الجدد من الدراسين بالخارج المسافرين للمرة الأولي ، الذين سيسجلوا عبر مركز وزارة الهجرة للحوار «MEDCE»، حيث أعلنت عن انطلاق الملتقى فعالياته خلال شهر أغسطس المقبل، بمشاركة عدد من الجهات المختصة؛ وذلك لربط الطلاب الجدد بزملائهم من الدارسين القدامي، ومساعدتهم على حل أي مشكلة قد تعترضهم بالخارج، بالإضافة إلى تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الدولة وإمدادهم بالمعلومات التي يحتاجونها.

وتابعت وزيرة الهجرة أنه يمكن للطلاب من الدارسين بالخارج التسجيل في مركز وزارة الهجرة للشباب المصريين الدراسين بالخارج، والذى تم تدشينه في يناير 2021، ليكون مظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج.

وجاءت فكرة إنشاء المركز لتشجيع استدامة التواصل والحوار بين الوزارة والدارسين المصريين بمختلف دول العالم، كما ينظم مركز الحوار عدة فعاليات على مدار العام، لتقوية الروابط بين الدارسين المصريين بالخارج ومؤسسات الدولة للاستفادة من خبراتهم، كما يشجع تكوين حلقات طلابية فى معظم ومختلف دول العالم، للتعرف والتواصل مع غيرك من الدارسين بنفس الدولة أو المجال.